В Севастополе проведут инвентаризацию зеленых насаждений

Все зеленые насаждения Севастополя посчитают. С требованием составить реестр деревьев города-курорта в Ленинский районный суд обратилась природоохранная прокуратура. Соответствующая информация уже есть на сайте суда, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Как информирует прокуратура, заниматься учетом должен департамент городского хозяйства. Но организация этим не занимается. Теперь службу обязали осуществить инвентаризацию в течение восьми недель после того, как решение суда вступит в законную силу. Иск прокуратуры будет рассмотрен 30 декабря.

Таким образом, можно будет контролировать бесконтрольное уничтожение растений, произрастающих в Севастополе. Тем более, что некоторые редкие экземпляры даже занесены в региональную Красную книгу.