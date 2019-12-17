77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Российская телеведущая Ангелина Вовк рассказала о переменах в личной жизни. По ее словам, уже в 2020 году у нее состоится свадьба с мужчиной, который значительно младше.

В последнее время на многих светских мероприятиях Вовк появляется в компании с историком музыки Михаилом Куницыным. Они смотрят кино, ходят на концерты, совместно отдыхают. Как сообщает "Комсомольская правда", в окружении пары рассказали об их свадьбе, намеченной на 2020 год.

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение. В настоящее время телеведущая размышляет, в какой месяц лучше отпраздновать свадьбу.

Ангелине Вовк 77 лет. Она дважды была замужем. В первый раз ее супругом стал диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов, во второй — художник чешской киностудии Индржих Гец. Ангелина Вовк не имеет собственных детей — это связано с тем, что в 1975 году она перенесла перитонит в тяжелой форме и возникли осложнения.

Ранее сообщалось, что 61-летняя певица Мадонна начала встречаться с танцором, который младше нее на 35 лет.