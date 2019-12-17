Пользователи жалуются на сбои приложения Twitter

Пользователи социальной сети Twitter сообщают о сбоях в ее работе.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Отмечается, что наибольшее количество проблем зафиксировано в США, Японии, а также в Великобритании и ряде других европейских государств. Отмечаются затруднения и в некоторых российских городах.

Пользователи Twitter жалуются не только на плохую работу сайта, но и мобильного приложения.

Владельцем социальной сети Twitter (от англ. to tweet — "чирикать, щебетать, болтать") является американская компания Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния).