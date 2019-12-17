Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

Наиболее чувствительным повышение надбавок станет для ипотеки с первоначальным взносом 20-30% от стоимости жилья – ставки по таким кредитам могут вырасти.

Решение принято по результатам обследования портфелей пяти крупнейших банков, которое показало, что вероятность просрочки по кредиту повышается вместе с уровнем долговой нагрузки заемщика и обратно пропорционально величине первоначального взноса.

В 2019 году ЦБ РФ уже повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом 10-20%. Такие кредиты стали дороже - разница иногда достигает 0,7%, а их доля в общем числе снизилась почти на 8%.

В России растет число заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки и число тех, кто задолжал по кредитам. В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала. Банки с существенным запасом капитала смогут продолжать выдавать кредиты с повышенным уровнем риска.

В России сохраняется существенный потенциал для роста ипотечного кредитования, качество кредитов остается на высоком уровне. Однако высокий рост ипотеки может породить новые уязвимости для финансовой системы, связанные как с долговой нагрузкой населения, так и с потенциальным изменением цен на жилье в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом, пояснили в Центробанке.