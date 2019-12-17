Симбиоз женственности и времен года. Российские хоккеистки обнажились для календаря

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников презентовала лимитированный календарь на 2020 год, для которого 12 российских хоккеисток из семи клубов сфотографировались обнаженными.

Как сообщает пресс-служба ЖХЛ, в основу календаря лег симбиоз нежной женственности и времен года. "Спортсменки продемонстрировали то, что можно найти в каждом игроке лиги – нежность и чистоту, искренность и изысканность". Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.

В съемках для календаря приняли участие Анна Пругова, Мария Бабалова, Елизавета Роднова (все – "Агидель"), Нина Пирогова, Алена Старовойтова, Елизавета Кондакова (все – "Торнадо"), Анастасия Смирнова (СКИФ), Милена Третяк ("Динамо СПб"), Александра Воврушко (СКСО), Алина Орлова ("СК Горный").