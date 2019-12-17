Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Продолжение романтической сказки режиссера Жоры Крыжовникова: фильм "Лёд 2" выходит в широкий прокат в День всех влюбленных 14 февраля 2020 года. А пока представлен новый трейлер и кинотеатральный постер. "Лёд 2" создан усилиями студии "Водород", Art Pictures Studio, "НМГ студии", телеканала "Россия 1" и Sony Pictures.

Вы знаете, что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Тогда есть возможность это узнать. Для фигуристки Нади и хоккеиста Саши, с которыми зритель познакомился в картине "Лёд", звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке. Но цена, которую им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока.

После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках! Особенно. Если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев.

В главных ролях фильма "Лёд 2" Александр Петров и Аглая Тарасова. В картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юное дарование Вита Корниенко и Сергей Лавыгин.