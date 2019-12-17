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17 декабря 201919:15

В Липецкой области пенсионерка выпала из скорой на полной скорости

Global Look Press

По факту падения пожилой женщины из машины скорой помощи в Липецкой области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в апреле 2019 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение инспектора ДПС о том, что на 29 километре дороги Липецк – Хлевное обнаружена пожилая женщина. Впоследствии выяснилось, что пострадавшая выпала из машины скорой помощи.

По предварительным данным, фельдшер оставил пенсионерку одну без присмотра в задней части салона, которая была отделена от кабины перегородкой. Во время движения у пациентки ухудшилось состояние. На просьбу оказать помощь фельдшер предложил ей успокоиться. Пенсионерка встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая почему-то не была закрыта на специальную защелку, потому открылась. Из-за этого пострадавшая выпала на трассу и получила тяжелый перелом бедра и челюсти.

То, что пациентки нет в автомобиле, бригада скорой помощи обнаружила только по прибытии в больницу. Сотрудники медицинского учреждения вернулись обратно и обнаружили пациентку уже в окружении сотрудников полиции.

Изначально в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи было отказано, но прокурор района не согласился с таким решением. В настоящее время ход расследования взят на контроль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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