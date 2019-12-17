Судьбу собранного за год курортного сбора решат сами жители Геленджика

Судьбу собранного за год курортного сбора смогут решить сами жители Геленджика, а также гости города. Как сообщает ГТРК "Кубань", сумма в 23 миллиона рублей должна быть направлена в сферу, которая, по мнению горожан, больше всего нуждается в притоке денежных средств.

Чтобы высказать свое мнение, необходимо направить письмо на электронную почту kurort2019@yandex.ru. Таким образом, будут определены объекты городской инфраструктуры, которые получат средства.

Уже сейчас организаторы с интересом ждут, что выберут горожане и гости курорта. Область денежного "вливания" может быть любой. Исключение составляют дороги и объекты коммунальной инфраструктуры (например, трубопроводы, линии электропередач).