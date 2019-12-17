Актрису Валентину Савельеву мошенники обманули на 2 миллиона

Аферисты выманили у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти 2 миллиона рублей.

79-летняя актриса, которая с 1961 года работает в Центральном академическом театре Советской (Российской) Армии и известна по таким фильмам, как "Угрюм-река", "Увольнение на берег", "Жизнь и судьба" и некоторым другим, поверила мошенникам, позвонившими ей по телефону.

Они представились "сотрудниками банка" и сказали, что на ее счетах происходят подозрительные операции.

Для сохранности средств мошенники попросили Валентину Алексеевну сообщить некоторые личные данные. Актриса поверила им и продиктовала все необходимые сведения.

В результате этого аферистам путем нескольких транзакций удалось снять с ее счетов больше 1 миллиона 950 тысяч рублей, сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

В полицию Савельева обратилась не сразу, даже заметив пропажу средств. Поначалу она подумала, что это стандартная операция, и деньги скоро вернутся на счета.

Когда этого не произошло, она обратилась в отдел полиции по Пресненскому району столицы. Мошенников разыскивают, устанавливаются детали произошедшего.