Число стартовых площадок для строительства жилья по реновации достигло 431

Количество утвержденных площадок для строительства жилья в рамках столичной программы реновации возросло до 431, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы добавили 80 новых площадок, а главное - начали проектировать площадки под домами, которые еще не переселены. Это позволит нам уже сейчас начать разработку градостроительной и проектной документации, что сократит срок реализации программы реновации. Строительство на новых площадках позволит переселить 278 домов", - рассказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводит пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По его словам, ключевым критерием выбора стало нахождение площадки в районе, где расположены дома, включенные в программу реновации. Таким образом, сейчас в адресный перечень вошла уже 431 стартовая площадка площадью более 6,7 миллионов квадратных метров.

Московская программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек. На месте снесенных панелек город за свой счет построит новое жилье.