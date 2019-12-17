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17 декабря 201919:34

В Воронеже продали квартиру лидера "Сектора Газа" Юрия Хоя

Блокнот Воронеж

Двухкомнатная квартира лидера российской рок-группы "Сектор Газа" Юрия Клинских, более известного под псевдонимом Хой, продана в Воронеже за 1,7 миллиона. Изначально ее стоимость была выше. Недвижимость выставили на продажу в ноябре за 3 миллиона, но постепенно цена падала и достигла итогового ценника, по которому и состоялась сделка.

Как сообщает "Блокнот Воронеж", владельцами квартиры стали вовсе не фанаты Юрия Хоя. Покупатели вполне спокойно реагировали на то, с чьим именем связана недвижимость.

Квартира площадью 52,7 квадратных метров, по имеющимся данным, была куплена Юрием Хоем для родителей. В объявлении о продаже были опубликованы как свежие снимки жилья, так и старые, на которых изображен сам музыкант.

Судя по фотографиям квартиры, ремонт в ней давно не делался и сохранил советский дух. Напоминанием о бывшем владельце служит портрет Юрия Клинских, установленный в рамке и размещенный на мебельной гарнитуре.

Лидер группы "Сектор Газа" умер в июле 2000 года. По официальной версии, он скончался от сердечного приступа.

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