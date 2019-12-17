Боевое оружие и бытовое насилие: глава семьи держал в страхе домочадцев

Хозяин заваленного оружием дома под Гатчиной держал в страхе всю семью. Об этом сообщили в Следственном комитете. Мужчина задержан. По оперативным данным, он насиловал одну из своих дочерей с момента, когда ей исполнилось 6 лет. Сообщается, что подозреваемый мог быть сектантом. Жена задержанного, которая также приходится ему двоюродной сестрой — активно дает показания.

Перед встречей с сотрудниками теперь уже задержанный Андрей Бовт прятал флэшки, что-то сжигал, прятал оружие. Это со слов жены, она же двоюродная сестра Бовта. Сотрудничать со следствием начала сразу, будто ждала.

Допрошена была и малолетняя дочь, которая, по версии следствия, почти семь лет подвергалась насилию.

"Женщина сообщила следователям, что ее сожитель держал в страхе всю семью, угрожал расправой в случае неповиновения. Допросили также потерпевшую с участием педагога-психолога, назначили комплекс экспертиз", — сообщила старший помощник руководителя управления СУ СКР по Ленинградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Юлия Матолыгина.

В доме Бовта сотрудники МВД нашли тайники с арсеналом оружия. Первые фотографии с места – на них два автомата и ручной пулемет Калашникова, пистолет-пулемет "Кедр". Несколько ружей и гранат, бронежилет, радиостанция. Пара наручников. К оружию прилагается и несколько магазинов с патронами.

Арсенал довольно внушительный, стоимость на черном рынке, которого эксперты оценивают в миллионы рубелей. При том, что часть боеприпасов используется только в военном назначении.

"Как минимум две единицы оружия – пистолеты-пулеметы "Кедр" — не поступают в продажу. Это чисто боевое оружие, которое могло попасть к обычному человеку, только будучи украденным со складов и так далее. Безусловно, у человека были определенные связи в криминальных структурах", — пояснил Максим Попенкер, историк стрелкового оружия

Дом и участок Бовта заметно выделяется на фоне остальных. Снаружи – внушительными размерами. Внутри – разрухой и антисанитарией.

Если верить фотографиям – восемь детей спали на двуярусных койках без матрасов, на грязных тряпках. Подвал, без какой-либо отделки, впрочем, как и весь дом.

Импровизированный спортзал: канаты, свисающие с потолка, шведская стенка и самодельный боксерский мешок. Кухня – судя по захламленному столу и груде мусора – для приемов пищи многодетной семьи едва ли приспособлена.

При этом такое жилье вместе с участком в каких-то шестидесяти километрах от Петербурга мелкому предпринимателю – в прошлом Бовт занимался производством сувенирной и декоративной продукции – могло стоить больше десяти миллионов рублей.

Могло быть и дороже, правда, местоположение говорит само за себя. И за хозяина коттеджа.

"Такой деструктивный район, где проживают алко и наркозависимые люди, такое достаточно опустившееся население. Коттеджи стоят от 8 до 20 миллионов. Земельные участки, если это, допустим, шесть соток – порядка одного миллиона. Соответственно, если мы говорим о 15-20 сотках, то они стоят 2-2,5 миллиона", — рассказал Валерий Виноградов, риэлтер.

Вопрос о принадлежности Бовта к секте пока остается открытым. Известно, что дети, часть из них приемные, в школу никогда не ходили. Но по воскресеньям наведывались в храм вместе с матерью. Сам глава семейства воздерживался от таких походов.

"Очень резкий, тяжелый человек был. Я сейчас не помню подробностей, но впечатление от общения с ним было очень неприятное", — поведал протоиерей Михаил.

В подвале среди военного арсенала и необъяснимого пока инвентаря были обнаружены и иконы. В большом количестве. Трудно не заметить и внушительных размеров крест во дворе. В ходе следственных действий под крестом было найдено углубление. Что зарыто в земле – предстоит узнать в ходе расследования. Следствием возбуждены уголовные дела по признакам изнасилования несовершеннолетней и незаконного оборота оружия.