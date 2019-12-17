Хоккей. "Автомобилист" обыграл "Амур", "Салават Юлаев" дома уступил "Сибири"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский "Автомобилист" на домашнем льду обыграл хабаровский "Амур", забросив три безответных шайбы – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Анатолий Голышев, Евгений Мозер и Брукс Мэйсек, забившие на 3-й, 10-й и 34-й минутах соответственно. Форвард Питер Холланд записал на свой счет две результативны передачи, Павел Дацюк – одну.

"Автомобилист" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Амур", потерпевший четвертое поражение кряду, в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.

В параллельной игре "Салават Юлаев" дома проиграл "Сибири" со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). У новосибирцев три очка по системе "гол+пас" набрал Егор Миловзоров (2+1).