В сани Деда Мороза запрягли "Мерседес": новогодняя затея обошлась в 6 штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани остановили необычный кортеж: сани с Дедом Морозом, упряжкой для которых служил Mercedes. Новогоднее настроение обернулось для задержанного несколькими штрафами.

Об инциденте, который произошел во вторник, 17 декабря, рассказал в социальных сетях отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани. В центре города был остановлен автомобиль "Мерседес", к которому были прикреплены сани. В них сидел человек в костюме Деда Мороза.

Как отмечают в Госавтоинспекции, "опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения" закончилось для виновника шестью штрафами за опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил перевозки людей, умышленное создание помех в дорожном движении, а также нарушение правил применения ремней безопасности.