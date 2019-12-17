Многодетная мать из Гатчины знала о насилии сожителя над дочкой

Мать с ноября знала о неоднократном сексуальном насилии над 13-летней дочкой со стороны своего сожителя. Но в полицию об этом не заявила. Эти факты стали известны после задержания по подозрению в насилии над девочкой мужчины. В частном доме под Гатчиной полиция также обнаружила и изъяла арсенал оружия — автоматы, пистолеты, боеприпасы.

Многодетная мать, оказавшаяся насильнику кузиной, заявила, что опасалась за здоровье и жизнь – свою и других детей, сообщает ТАСС. Сейчас шестеро детей от 7 до 17 лет находятся в Гатчинской больнице. Всего в семье в деревне Химози росли восемь детей, двое уже достигли совершеннолетия. Проверяется информация о том, что один из детей был приемным. Дети документов не имели и в школу не ходили. Их дом был превращен в военизированный лагерь.

Возбуждено сразу два уголовных дела. Одно из них по статье "Незаконный оборот оружия", второе – изнасилование несовершеннолетней.

Мать детей сейчас также госпитализирована в больницу с детьми. Женщина рассказала, что Андрей Бовт мог быть очень агрессивным, держал семью в страхе. Дети находятся под наблюдением врачей и психологов, им проводятся все необходимые медицинские и психологические обследования.

Семью 46-летнего Андрея Бовта считали набожной и воспитанной. Около десяти лет назад он любил приходить на службу в историческом военном костюме времен Николая Второго. И семь с половиной последних лет он домогался сою дочь.