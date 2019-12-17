Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

Следствие выясняет детали шокирующей истории в Гатчинском районе Ленинградской области. Как стало известно, отец многодетной семьи, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетней дочерью, хранил внушительный арсенал огнестрельного оружия, в том числе ручной пулемет и гранаты. Кроме того, в доме была оборудована площадка для тренировок и мини-тир. Сегодня же, 17 декабря, следователи пообщались с женой задержанного. О ее судьбе ничего не знали даже ближайшие родственники.

Уже сутки как дом на окраине деревни Химози оцеплен. Три этажа особняка почти полностью скрывает высокий забор. Сейчас тут остались следователи. Накануне к дому срочно подъезжали сотрудники полиции, машина разминирования, спецназ, пожарные, медики. Из дома вывели восьмерых детей, мать. 46-летнего главу семейства задержали. В Следственном комитете начали проверку по факту сексуального насилия над ребенком.

"По данным следствия, на протяжении семи лет в частном доме 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста не могла понимать значений и характер совершаемых с ней действий", — рассказала руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

О том, что ребенок подвергался насилию, в полицию сообщила мать. Но совершенная неожиданность — приехавшие на место оперативники ящиками начали выносить из дома оружие, бронежилеты, автоматы, пистолеты разных систем, гранаты. На оперативном видео запечатлен добротный дом снаружи, но внутри полная антисанитария. В жилье имеются не кровати, а нары, бетонные стены — в странных лестницах для тренировки. Что происходило в этом доме, теперь обсуждает вся улица.

Неизвестно, кем работал глава семейства Андрей Бовт. Супруга одновременно является ему двоюродной сестрой, а дети никогда не гуляли на улице.

Надежда Пальцева, ближайшая соседка, часто видела всех членов семьи. В то, что в трехэтажном особняке происходили страшные вещи, поверить не может. По ее словам, "Андрей Валерьевич порядочный человек". Есть информация, согласно которой из восьми детей несколько были приемными. Семья казалась дружной.



В настоящее время здесь оцеплено все до самой трассы. С заднего двора видно — дом большой, территория оргомная, и хотя хозяйство выглядит немного запущенным, со слов соседей известно, что семья разводила коз, пчел. Во дворе находится большой поклонный крест — о набожности семьи знала вся округа. Воскресенья мать Светлана и дети всегда проводили в Покровском соборе Гатчины. Главу семейства здесь почти не видели. По словам клирика Покровского собора Гатчины протоиерея Михаила, Светлана выглядела забитой, но она "несла свой крест".

Соседи понимали, что Андрей увлечен каким-то религиозным течением. Например, он любил надеть царский полковничий мундир, себя именовал государем, а супругу просил звать императрицей.

Андрей Ламбадюк — уроженец Ленинграда. Несколько лет назад он сменил фамилию на Бовт. По прописке в Санкт-Петербурге мужчина не появлялся очень давно. Впрочем, и его пожилых родителей соседи перестали встречать в последнее время. Сосед рассказал, что ранее они обычно выгуливали собачку, но потом пропали. К слову, Светлана, которая только сейчас сообщила о насилии над ребенком, не выходила на связь с родными с 2000 года.

Вечером к коттеджу в Химози, видимо для следственного эксперимента, подвезли Светлану. За ограждением ее ждала сестра Марина Матвеева — это единственная возможность увидеться. По ее словам, они не виделись лет 19-20, родственница просто пропала. Ее искали родные, поскольку знали, что муж не дает общаться с семьей и заставляет вести затворнический образ жизни.

По словам главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, документов нет ни у родителей, ни у семьи: "Со слов матери детей, пятерых детей она рожала в домашних условиях".

Следственный комитет даст также правовую оценку действиям органов опеки — там даже не знали, что в районе есть многодетная малоимущая семья.

"Почему они здесь? Почему они не ходили в школу? Когда они приехали сюда? Почему они не встали на регистрационный учет? Их нигде нет, ни в опеке, ни в образовании, ни в здравоохранении", — заявила уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Шестеро несовершеннолетних детей сейчас находятся в больнице — их жизни ничто не угрожает. Возбуждено сразу два уголовных дела — насильственные действия в отношении несовершеннолетнего и незаконный оборот оружия. Задержан также владелец особняка. По некоторой информации, он проживал там же, вместе с семьей Бовта. В ходе оперативных работ в доме найдены и электронные носители, которые могут пролить свет на то, что творилось в коттедже.