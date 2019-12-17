Битва за землю у стен парламента и в Раде: Украине угрожает новый раскол

У стен Верховной рады Украины разгорелись беспорядки, в которых пострадали почти два десятка полицейских. Причина выхода тысяч людей к парламенту — поправки к закону о свободном обороте сельхозземель. Открытия рынка земли, в том числе для иностранцев, от Киева требует МВФ. Но оппозиция категорически против. И она дала это понять не только на улицах города, но и в самой Раде, где депутаты фактически сорвали заседание.

Таких уличных столкновений в Киеве, кажется, со времен Майдана не было. В полицию летят булыжники. Запас боеприпасов пополняют тут же — кусками асфальта с тротуара, откалываемыми отбойным молотком.

Забрала шлемов спецназа протестующие забрызгивают из порошковых огнетушителей, а в ответ получают слезоточивый газ.

- Они распыляют слезоточивый газ, они снова борются с народом! – возмущается улица.

Драки, снесенные палатки и пострадавшие с обеих сторон. В толпе мелькает аккуратная прическа Юлии Тимошенко.

- Зелю геть! Юлю в президенты! – возникает новый призыв.

Юлия Тимошенко в своей стихии — на границе между "Нацкорпусом" и полицией объясняет, почему в стране произошло размежевание по земельному вопросу.

"Если мы с вами сейчас допустим продажу земли, и у нас ее заберут, нам, как стране третьего мира, как Гондурасу, просто скинут весь мусор, который сегодня некуда пристроить", — рассказывает глава фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко.

В Раде оппозиция заблокировала трибуну, вывесив над ней баннер "Не дадим разворовать землю".

"Они просто недооценивают народ Украины. Если вы хотите продать что-то, объясните, для чего это, какая выгода народу Украины. Потому что сначала продавали в 1990-х заводы Украины, фабрики — теперь ни у кого нет ни заводов, ни фабрик. Теперь землю давайте продадим!" – возмущен сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — "За жизнь" в украинской Верховной раде Вадим Рабинович.

Законопроект Зеленского, по которому любой сможет купить кусок Украины размером примерно в два Киева, публично критикует даже его собственный отец.

"200 тысяч гектаров. Приличная площадь! Я сказал Вове: я недоволен этой площадью", — подчеркнул отец шестого украинского президента.

Основа протеста на киевских площадях — националисты. Выступают их лидеры Билецкий и Тягнибок, которые в Раду не прошли. Сдаваться они не собираются, отряды вооружены заостренными кольями.

"Мы ничего не делали плохого. Это удочка", — отговариваются националисты о своем вооружении.

- Она деревянная!

"Так удочка и должна быть деревянная", — отвечают тем, кто не доволен их приспособлениями.

Радикалы уверены, что президент их предал. Мало того, что добровольцев-националистов обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета, так еще и действующих военных начали сажать в тюрьму.

"Их цель на самом деле — не посадить Марченко и даже не посадить Порошенко. Их цель — переписать историю последних пяти лет нашего государства. Им не нравится эта история", — подкидывает дров в костер нового майдана депутат Рады от фракции "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко.

Экс-президент Порошенко собирает деньги, чтобы заплатить залог за генерала Марченко. Тот арестован, потому что купил для армии партию негодных бронежилетов, которые пробивает любая пуля.

Зато сам Порошенко непробиваем. Он считает, что новая власть сводит с ним личные счеты: вот и на жену — гонения, уволили с должности в Украинском культурном фонде.

"Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее почти тридцать лет и горжусь этим. Она вошла в историю Украины. И ни нынешний президент, ни министр культуры вычеркнуть ее уже не смогут", — высокопарно заявляет Марина Порошенко.

За генерала суд потребовал двадцать миллионов гривен залога. Это почти восемьсот тысяч долларов. Но с людей, в том числе и с тех, что на улице, удалось собрать только миллион. Остальное Порошенко обещал добавить из собственного кармана, за время президентства его личное состояние выросло в восемьдесят раз.