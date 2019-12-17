"Севастополь" уйдет с молотка: в Золотой Рог он вернется только гостем

Суд в Сингапуре принял решение конфисковать судно "Севастополь", попавшей под санкции США компании "Гудзон". Поводом стал огромный долг, который рос как снежный ком. У местной таможни возникли вопросы к третьим лицам — грузоотправителю. Связи с ним долго не было. Пока разбирались, портовых сборов набежало на 60 миллионов рублей.

Место на капитанском мостике "Севастополя" скоро займет кто-то другой. Но экипаж не теряет надежды.

"Экипаж намерен продолжать работу и надеяться на помощь", — констатирует старпом.

Но рейсов, похоже, уже не будет. Судно забрали за долги — компания "Гудзон" не рассчиталась с Сингапуром за портовые сборы. Сумму около миллиона долларов теперь хотят возместить, пустив объект спора с молотка.

"Безусловно, судно "Севастополь" стоит гораздо больше, чем выставляют долгов. Мы можем подать на них в суд — встречный иск предъявить. Но, к сожалению, у нашей компании сейчас нет таких денег", — поясняет заместитель по флоту судоходной компании "Гудзон" Олег Аникин.

Судовладелец, в отличие от пассажиров круизных лайнеров, уже вряд ли увидит "Севастополь". В Сингапурском заливе уникальный морской грузовик затерялся среди десятков танкеров. Почти десять месяцев стоит на якоре. Издалека можно заметить, что судно слегка поржавело.

В феврале 2019 года он привез сюда несколько контейнеров. И если бы не грузоотправитель, его долго не могли найти, миллионных расходов за простой можно было бы избежать. Но на сегодняшнем заседании суда это никого не интересовало.

"Севастополь" меняет порт приписки. В родную бухту Золотой Рог он теперь если и вернется, то только гостем. Судьба многоцелевого грузового судна в руках Сингапура.

Для владивостокской компании "Гудзон" это уже не первая потеря. Сначала танкер "Патриот" из-за подозрений в перевозке топлива для Северной Кореи попал под американские санкции. Потом судно "Партизан". Из-за растущих долгов его сразу же заблокировали в порту корейского Пхохана. И вот — новый удар.

"На судне обстановка нормальная — экипаж обеспечен провизией, водой, топливом", — заверяет Олег Аникин.

Примерная стоимость судна — около четырех миллионов долларов. Часть денег уйдет на покрытие долгов, часть — чтобы репатриировать экипаж в Россию. К россиянам, которые все это время поддерживали родной "Севастополь" на плаву, вопросов нет.