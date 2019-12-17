Новости В мире

Все видео этой рубрики
17 декабря 201921:30 Анастасия Попова

Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

Во Франции вновь проходят массовые протесты и беспорядки. В Париже закрыты большинство магазинов и кафе. Участились случаи мародерства. Три четверти электричек не ходят. Закрыты восемь линий метро. 20% рейсов в аэропорту Орли отменены.

13-й день они бастуют и не собираются отступать. Лион, Бордо, Монпелье. Везде рвутся петарды и жгут файеры. Тревожные новости из Лилля — там в полицейских бросили самодельное взрывное устройство, бутылку с воспламеняющейся жидкостью и гвоздями. Оно не сработало, раненых нет. 350 тысяч человек на улицах французской столицы.

Это площадь Республики и дальше, до горизонта, все забито людьми. За ней еще одна улица. Люди точно также плотно ее занимают. Врачи, адвокаты, учителя — вся Франция вышла против пенсионной реформы.

Все существующие льготы отменят разом, будь то машинистам, которые до того уходили на пенсию в 50 лет, будь то балеринам, для которых порог был 42 года. Теперь единый возраст для всех — 62 года и стимулирование работать дольше — как минимум до 64.

"У нас повсюду сокращения бюджета, много проблем в больнице, а тут еще и эта реформа", — говорит женщина.

Проект закона их объединил, но в каждой сфере накопилось столько проблем, что гнев и недовольство бьет через край.

"У нас вся инфраструктура с 60-х годов, каждый раз они пытаются как-то реорганизовать эти старые больницы, техника вся устарела. — А с пенсионной реформой не лучше? — Только хуже, дальше уже некуда", — жалуется мужчина.

Кто спускался в метро, натыкался на закрытые двери и замки. 8 из 14 линий парижского метро – закрыты, так что передвигаться по городу приходится пешком. Постоянно работают лишь те ветки, где поезда ходят автоматически.

На перронах давка, а теперь еще объявились и фальшивые контролеры. Они проверяют билеты и прямо на месте заставляют платить штраф. Только никакого отношения эти мошенники к железным дорогам не имеют.

6 автобусных депо полностью заблокированы, бастуют и авиакомпании.

"Много рейсов отменили, много людей бастуют в Air France. И не только у нас, тут и другие компании. Это не только мы, это вся Франция поднимается против несправедливости", — говорит Андре Вильянуэва, сотрудник Air France.

А пока туристы вынуждены подстраиваться под новые реалии, когда в городе даже самоката свободного не найти.

"Ходим пешком, по 20 километров в день. Эйфелева башня бастует, но основные музеи открыты", — говорит Кристина Шпиц.

Париж утопает в пробках, на заправках скоро могут начаться перебои с топливом — нефтеперерабатывающие заводы тоже бастуют.

Премьер-министр Эдуард Филипп приглашает на переговоры представителей основных профсоюзов и предлагает рождественское перемирие. Но сворачивать забастовку французы не хотят, хотя и обещают придумать компромиссный вариант, чтобы не портить другим праздничные каникулы.

Сейчас

18:35

Пользователи жалуются на сбои приложения Twitter

18:06

Британский парламент нового созыва приступил к работе

17:09

Задержанный во Внукове метадон придется вернуть

16:53

В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

16:37

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

16:10

Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

16:07

Дела о порнографии будут рассматривать в полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

1 час назад
Битва за землю у стен парламента и в Раде: Украине угрожает новый раскол

Битва за землю у стен парламента и в Раде: Украине угрожает новый раскол

2 часа назад
"Севастополь" уйдет с молотка: в Золотой Рог он вернется только гостем

"Севастополь" уйдет с молотка: в Золотой Рог он вернется только гостем

1 час назад
Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

1 час назад

Трансляции

Завтра, 18 декабря

10:00

Закрытие осенней сессии Госдумы РФ
15:00

Дмитрий Медведев на закрытии осенней сессии Госдумы РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Все трансляции
"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

1 час назад
От подиума до кредитной ямы: модельное агентство превратило клиентов в должников

От подиума до кредитной ямы: модельное агентство превратило клиентов в должников

1 час назад
Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

3 часа назад
В уральском музее сам собой поднялся купол, скрывающий Челябинский метеорит

В уральском музее сам собой поднялся купол, скрывающий Челябинский метеорит

6 часов назад
Кремль: два дня Путин будет готовиться к Большой пресс-конференции

Кремль: два дня Путин будет готовиться к Большой пресс-конференции

7 часов назад
Китайский флот получил первый отечественный авианосец

Китайский флот получил первый отечественный авианосец

4 часа назад
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

5 часов назад
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

3 часа назад
"Я вчера чуть не разбилась": Волочкова могла погибнуть во время выступления

"Я вчера чуть не разбилась": Волочкова могла погибнуть во время выступления

6 часов назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

3 часа назад
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

10 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

5 минут назад
Новые подробности сенсационного расследования Джулиани

Новые подробности сенсационного расследования Джулиани

1 час назад
Это подарок: Дептранс не стал аннулировать случайно начисленные на "Тройку" 20 тысяч

Это подарок: Дептранс не стал аннулировать случайно начисленные на "Тройку" 20 тысяч

1 час назад
Хоккеисты "Металлурга" по буллитам взяли верх над "Нефтехимиком"

Хоккеисты "Металлурга" по буллитам взяли верх над "Нефтехимиком"

2 часа назад
Microsoft автоматически заменит браузер пользователям Windows 10

Microsoft автоматически заменит браузер пользователям Windows 10

2 часа назад
Актрису Валентину Савельеву мошенники обманули на 2 миллиона

Актрису Валентину Савельеву мошенники обманули на 2 миллиона

3 часа назад
Симбиоз женственности и времен года. Российские хоккеистки обнажились для календаря

Симбиоз женственности и времен года. Российские хоккеистки обнажились для календаря

3 часа назад
Мать приревновала дочь к возлюбленному и зарубила ее топором

Мать приревновала дочь к возлюбленному и зарубила ее топором

4 часа назад
"Рога пробивались сквозь шлем": экс-жену хоккеиста Зайцева обвинили в изменах

"Рога пробивались сквозь шлем": экс-жену хоккеиста Зайцева обвинили в изменах

4 часа назад
Динозавров убила вулканическая ртуть?

Динозавров убила вулканическая ртуть?

4 часа назад
Эксперт рассказал, чем опасен короткий световой день

Эксперт рассказал, чем опасен короткий световой день

4 часа назад
Сотовые операторы начали предновогоднее повышение тарифов

Сотовые операторы начали предновогоднее повышение тарифов

4 часа назад
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

5 часов назад
Все такие бодрые: Шнур поменял мнение о сварщиках

Все такие бодрые: Шнур поменял мнение о сварщиках

5 часов назад
Некоторые документы теперь можно заверить без посещения нотариуса

Некоторые документы теперь можно заверить без посещения нотариуса

5 часов назад
Пользователи WhatsApp рискуют потерять все групповые чаты

Пользователи WhatsApp рискуют потерять все групповые чаты

5 часов назад
Два яблока в день уберегут от проблем с сердцем

Два яблока в день уберегут от проблем с сердцем

5 часов назад
Испанский политик Иглесиас осудил украинского футболиста Зозулю

Испанский политик Иглесиас осудил украинского футболиста Зозулю

5 часов назад
Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

6 часов назад
10 лет назад по России поехал первый "Сапсан"

10 лет назад по России поехал первый "Сапсан"

6 часов назад
Виновен в измене: экс-президент Пакистана заочно приговорен к смерти

Виновен в измене: экс-президент Пакистана заочно приговорен к смерти

6 часов назад
Рядовой Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими

Рядовой Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими

7 часов назад
Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

7 часов назад
В ответ на намеки дочери о возврате "к старому" Дана Борисова готова сдать анализы

В ответ на намеки дочери о возврате "к старому" Дана Борисова готова сдать анализы

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

9 часов назад
Топ-10 самых громких скандалов и крупных неудач Facebook

Топ-10 самых громких скандалов и крупных неудач Facebook

9 часов назад
Объяснено назначение статуй моаи с острова Пасхи

Объяснено назначение статуй моаи с острова Пасхи

10 часов назад
Топ-10 самых дорогих колье в мире

Топ-10 самых дорогих колье в мире

11 часов назад
Волк из "Ну, погоди!" бросит курить

Волк из "Ну, погоди!" бросит курить

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку