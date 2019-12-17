Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

Во Франции вновь проходят массовые протесты и беспорядки. В Париже закрыты большинство магазинов и кафе. Участились случаи мародерства. Три четверти электричек не ходят. Закрыты восемь линий метро. 20% рейсов в аэропорту Орли отменены.

13-й день они бастуют и не собираются отступать. Лион, Бордо, Монпелье. Везде рвутся петарды и жгут файеры. Тревожные новости из Лилля — там в полицейских бросили самодельное взрывное устройство, бутылку с воспламеняющейся жидкостью и гвоздями. Оно не сработало, раненых нет. 350 тысяч человек на улицах французской столицы.

Это площадь Республики и дальше, до горизонта, все забито людьми. За ней еще одна улица. Люди точно также плотно ее занимают. Врачи, адвокаты, учителя — вся Франция вышла против пенсионной реформы.

Все существующие льготы отменят разом, будь то машинистам, которые до того уходили на пенсию в 50 лет, будь то балеринам, для которых порог был 42 года. Теперь единый возраст для всех — 62 года и стимулирование работать дольше — как минимум до 64.

"У нас повсюду сокращения бюджета, много проблем в больнице, а тут еще и эта реформа", — говорит женщина.

Проект закона их объединил, но в каждой сфере накопилось столько проблем, что гнев и недовольство бьет через край.

"У нас вся инфраструктура с 60-х годов, каждый раз они пытаются как-то реорганизовать эти старые больницы, техника вся устарела. — А с пенсионной реформой не лучше? — Только хуже, дальше уже некуда", — жалуется мужчина.

Кто спускался в метро, натыкался на закрытые двери и замки. 8 из 14 линий парижского метро – закрыты, так что передвигаться по городу приходится пешком. Постоянно работают лишь те ветки, где поезда ходят автоматически.

На перронах давка, а теперь еще объявились и фальшивые контролеры. Они проверяют билеты и прямо на месте заставляют платить штраф. Только никакого отношения эти мошенники к железным дорогам не имеют.

6 автобусных депо полностью заблокированы, бастуют и авиакомпании.

"Много рейсов отменили, много людей бастуют в Air France. И не только у нас, тут и другие компании. Это не только мы, это вся Франция поднимается против несправедливости", — говорит Андре Вильянуэва, сотрудник Air France.



А пока туристы вынуждены подстраиваться под новые реалии, когда в городе даже самоката свободного не найти.



"Ходим пешком, по 20 километров в день. Эйфелева башня бастует, но основные музеи открыты", — говорит Кристина Шпиц.

Париж утопает в пробках, на заправках скоро могут начаться перебои с топливом — нефтеперерабатывающие заводы тоже бастуют.

Премьер-министр Эдуард Филипп приглашает на переговоры представителей основных профсоюзов и предлагает рождественское перемирие. Но сворачивать забастовку французы не хотят, хотя и обещают придумать компромиссный вариант, чтобы не портить другим праздничные каникулы.