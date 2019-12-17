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17 декабря 201921:01 Марина Громова

От подиума до кредитной ямы: модельное агентство превратило клиентов в должников

По подиуму в кредитную яму — десятки клиентов модельного агентства оказались втянуты в некрасивую историю. Им обещали блестящую карьеру и щедрые гонорары, но вместо этого превратили в должников. Что на самом деле скрывалось под глянцевой оберткой, и можно ли теперь разорвать этот невыгодный контракт?

Анжелика Симак так и не прошла обучение в модельном агентстве ICONIC, а вот кредит выплачивает до сих пор — 16 тысяч в месяц. Менеджеры сами вышли на девушку — обещали фотосессии и рекламные предложения:

— Был кастинг. Я разговаривала с агентом, как она представилась, Екатериной, и по истечению этого кастинга мы заключили договор, кредитный, но об этом я узнала уже позже.

С липовым модельным агентством до сих пор не расплатилась и Мария Иванчикова. Красивое будущее на мировых подиумах пророчили ее сыну:

— Ребенок отходил у меня туда три месяца. В июне пришло сообщение о том, что будут каникулы. Мы приехали сюда с сыном в ноябре, но нам сказали, что они уже давно съехали.

Ни по первому адресу — Ленинская Слобода, 26, ни по второму — Спартаковский переулок, 2 организация больше не работает. Однако здесь модельную школу хорошо помнят.

Пострадавших — десятки. В Интернете неудавшиеся модели рассказывают, как попались на уловку. В основном они не увидели слово "кредит" и подписали контракты.

По словам молодых людей, менеджеры агентства оказывали психологическое давление. Например, убеждали, что скидка на обучение действует только сегодня и сейчас.

"У них не было возможности прийти домой, позвонить, сообщить кому-то. Давили на то, что ребята — взрослые люди и вполне способны принять самостоятельное решение. Тем более, что якобы ничем не рискуют", — рассказала Валентина Шакирова. Мошенники обещали, что потенциальные "модели" учиться будут у звезд. Среди преподавателей действительно были актеры. Актриса Лариса Баранова рассказала:

— Да, мы сотрудничали с модельным агенством ICONIC. В мае прекратилось это сотрудничество, но в тот период не было никаких проблем. Может быть просто я о них не знала.

Директором агентства ICONIC была некто Наталья Ковалева. Есть кадры, на которых она получает премию за достижения в области красоты и здоровья и говорит: "Даже если человек думает, что некрасивый, поверьте, в нем есть то, чего нет ни в ком другом".

Честной Наталье теперь придется быть перед судом — пострадавшие написали исковые заявления. В ряде кредитных договоров, которые ребята заключали, информация о месте их работы не соответствует действительности, так же, как не соответствует действительности размер их дохода. По некоторой информации, свою деятельность мошенники продолжают под другим названием и по другом адресу.

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