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17 декабря 201920:14

Хоккеисты "Металлурга" по буллитам взяли верх над "Нефтехимиком"

Instagram / "Metallurg" Magnitogorsk

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и нижнекамским "Нефтехимиком". Хозяева льда, уступая по ходу встречи две шайбы, выиграли по буллитам со счетом 4:3. Автором победного гола оказался Брэндон Козун.

В основное время игры в составе победителей отличились Андрей Нестрашил (10-я минута), Денис Паршин (37-я) и Максим Матушкин (37-я). У гостей шайбы забросили Дамир Шарипзянов (5-я), Марат Хайруллин (13-я) и Мэтт Уайт (31-я).

"Металлург" набрал 43 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. ""Нефтехимик" с 39 баллами расположился на десятой строчке.

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