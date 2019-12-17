РПЛ планирует увеличить количество матчей в чемпионате России

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, какие реформы организация собирается провести для развития отечественного футбола. По его словам, число игр в чемпионате России точно будет увеличено. Также рассматривается вариант введения плей-офф.

Прядкин сообщил, что реформы будут проведены после чемпионата мира-2022 в Катаре. "Общее мнение, что 30 туров – это маловато. Существует несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или введение плей-офф. Но реформа точно будет: мы увеличим количество матчей", – цитирует Прядкина "Спорт-экспресс".

Напомним, что в нынешнем сезоне ни одному клубу РПЛ не удалось пробиться в плей-офф еврокубов.