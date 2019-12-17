Новые подробности сенсационного расследования Джулиани

"Я думаю, что все люди, имевшие отношение к разворовыванию денег из украинского и американского бюджетов, понесут свое наказание", — заявил в эфире программы "60 минут" экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко. Такую уверенность ему придали результаты сенсационного расследования Джулиани по разоблачению теневого бизнеса американских демократов.

Артеменко подробно рассказал о своем участии в этом деле и о том, что к сотрудничеству его пригласил адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани. "По результатам нашей совместной деятельности в США было опубликовано три части расследования. Скоро будут четвертая, пятая и шестая части, мы сейчас этим занимаемся", — сообщил он.



По словам бывшего депутата Рады, совершенно достоверно установлено, что руководство Украиной на протяжении десятков лет фактически осуществлялось из посольства США. Любые назначения, согласования и экономические решения принимались только через посла.

Также Артеменко обратил внимание на ряд других выявленных фактов. В ходе расследования удалось выяснить, что еще в 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, уволенный исключительно под давлением Джо Байдена, возбудил уголовное дело о якобы нецелевом использовании 5,5 миллиона долларов США, поступивших на счет американского посольства из бюджета США и отправленных почему-то на счет международной организации развития права в Ватикан. Помимо этого, была проведена научная экспертиза по факту нецелевого использования 10,5 миллиона долларов, выделенных на помощь развития реформ на Украине, в частности, сумма в размере 23 миллионов долларов — на реформу прокуратуры.

"Мы исследовали эти и многие другие факты и получили не только показания, но и, самое главное, гарантию людей, готовых явиться на сенатские слушания в начале января следующего года", — заверил украинский политик.

Экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко был лишен в 2017 году гражданства Украины после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и Россией. На днях опальный депутат появился на кадрах расследования сенсационного фильма Рудольфа Джулиани.

На Украине адвокату Трампа удалось найти свидетелей и документы, которые доказывают, что демократы стараются с помощью импичмента скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов.