В американском казино убиты три человека

Три человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс в штате Монтана.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал NBC.

Отмечается, что стрельба произошла в игорном заведении "Emerald casino".

Полиция начала поиск преступника и в ходе погони ликвидировала его. О мотивах его стрельбы пока не ничего не сообщается.