"Локомотив" одолел минское "Динамо" в овертайме

Матчем в Минске между местным "Динамо" и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время игры завершилось вничью – 2:2. В овертайме же защитник гостей Андрей Марков принес своей команде победу.

Также за "железнодорожников" отличились Павел Кудрявцев (13-я минута) и Артур Каюмов (30-я). У хозяев льда шайбы забросили Андрей Костицын (57-я) и Александр Китаров (57-я).

В другой встрече дня финский "Йокерит" на выезде обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 2:1.