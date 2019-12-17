КХЛ. СКА обыграл "Северсталь", "Спартак" разгромил "Витязь"

В Континентальной хоккейной лиге были сыграны еще две встречи регулярного чемпионата. В Санкт-Петербурге СКА победил "Северсталь" в овертайме со счетом 4:3, а в Москве "Спартак" отправил в ворота подмосковного "Витязя" шесть безответных шайб.

Команда Алексея Кудашова сумела отыграться с 0:3, продлив победную серию до 12 матчей. В составе хозяев льда шайбы забросили Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон и Евгений Кетов. У проигравших отличились Вадим Кудако, Владислав Кодола и Макар Хабаров.

Спартаковцы на своем льду не оставили ни единого шанса гостям из Подольска. Дубль в этой встрече оформил Артем Федоров. Также за красно-белых отличились Михаил Юньков, Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш.