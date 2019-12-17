В Facebook заблокировали группы, пропагандирующие "черную мазь" для лечения рака

Социальная сеть Facebook ограничила доступ к нескольким группам, в которых обсуждалась "черная мазь", предназначенная для лечения рака. В действительности данный препарат обладает опасными для здоровья последствиями, в том числе приводит к развитию онкологии. Об этом сообщает интернет-портал BuzzFeed, после материала которого социальная сеть и пришла к такому решению.

В группах состояло большое количество людей. В одной из них число участников вовсе превышало двадцать тысяч. Несмотря на то, что группы не занимались конкретно продажей "черной мази", их поведение Facebook назвала преступным и агрессивным. Так, члены сообществ обсуждали способы приготовления "лекарственного" средства, а также места за рубежом, где его можно приобрести.

"Черная мазь" относится к альтернативной медицине. Основными компонентами средства являются растение лапчатки, а также хлорид цинка. Некоторые интернет-пользователи убеждены, что препарат действительно способствует выздоровлению от рака.

Как отмечает портал, в реальности "черная мазь" наоборот ухудшает состояние здоровья человека, поскольку настолько едкая, что разъедает кожные покровы, а доказательств ее лечебного эффекта не существует. Медицинский центр при Вермонтском университете провел исследование, согласно которому средство не уничтожает раковые ткани, а наоборот может привести к распространению раковых клеток по всему организму. Неспроста Управление США по контролю за продуктами питания и лекарствами запрещает продажу псевдолекарства на территории страны.

Ранее сообщалось, что в России рекламируют некий препарат, который всего за месяц поможет побороть депрессию, предотвратить инсульт и тромбоз.