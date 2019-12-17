Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Катаре, определился первый финалист турнира. Им стал футбольный клуб из Бразилии "Фламенго", обыгравший в полуфинале представителя Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" из Эр Рияда со счетом 3:1.

У победителей мячи забили Хиорхьян де Арраскаета и Бруно Энрике. Еще один гол в собственные ворота записал на свой счет Али Аль Булайхи. За "Аль-Хиляль" отличился Салем Аль-Доссари.

18 декабря состоится второй полуфинальный матч, в котором за выход в финал клубного чемпионата мира поборются английский "Ливерпуль" и мексиканский клуб "Монтеррей".