Гатчинская трагедия: новые версии следствия

Корреспондент ВГТРК Екатерина Фисенко побывала в деревне Химози Ленинградской области, где проживал глава многодетной семьи Андрей Бовт, задержанный по обвинению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и хранении арсенала огнестрельного оружия. В эфире программы "60 минут" она рассказала о последних событиях с места трагедии.

По словам Фисенко, для проведения следственных экспериментов к дому, где жила семья Бовта, привозили его супругу Светлану. Спустя полтора часа она вышла оттуда с объемной сумкой: "Судя по всему, ей разрешили взять какие-то личные вещи", — предположила корреспондент.



Она уточнила, что все оружие, которое смогли найти, уже вывезли, но дом захламлен, и, возможно, это не весь арсенал. Поэтому работы по его поиску все еще продолжаются.

Андрей Бовт с вечера 16 декабря находится в следственном комитете города Гатчины. "Точно неизвестно, когда его привезут для ведения следственных экспериментов. Однако понятно, что 18 декабря в отношении него будет вынесена мера пресечения", — уточнила Фисенко.

Свои комментарии относительно возбуждения уголовного дела по факту сексуального насилия над 13-летней девочкой дала старший помощник руководителя Управления Следственного комитета России по Ленинградской области Юлия Матолыгина.



"По версии следствия, данное сексуальное насилие отец совершал в период с января 2012 года по сентябрь 2019-го. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы привлечь виновного к ответственности за это вопиющее преступление", — сказала Матолыгина.

При этом руководитель управления не подтвердила информацию о том, что подозреваемый при задержании оказывал сопротивление. "Напротив, он охотно общался со следователями, ответил на ряд интересующих следствие вопросов", — подчеркнула Матолыгина.

В свою очередь на самый главный вопрос — возможно ли детей, воспитывавшихся в нечеловеческих условиях, вернуть к нормальной жизни — ответила уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.



По ее словам, с детьми, находящимися в Гатчинской инфекционной больнице, сейчас работают медики и психологи. Их необходимо обследовать, поскольку ранее дети никогда не посещали врачей, и они не привиты.

"Мы находимся на постоянной связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Уже выработан комплекс мер, и в ближайшее время будет решен вопрос по жизнеобеспечению детей", – заключила Литвинова.