В Словакии осквернено еврейское кладбище

В расположенном на северо-западе Словакии у границы с Польшей селе Наместово неизвестные вандалы разбили или свалили на землю 59 памятников на еврейском кладбище.

Глава местного гражданского объединения "Помни!" Карол Куртулик признался, что не знает, как назвать этих вандалов. По его мнению, это нелюди, для которых нет ничего святого. Старинное еврейское кладбище местные активисты приводили в порядок в течение более десяти лет, и теперь оно полуразрушено, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили, что начнут поиск виновных.