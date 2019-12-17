Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 декабря 201923:20

ЦСКА победил рижское "Динамо" благодаря хет-трику Мамина

hccska/Twitter

Матчем в Риге между местным "Динамо" и московским ЦСКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные армейцы взяли верх над латвийской командой со счетом 4:1. Три шайбы в составе победителей забросил Максим Мамин.

Нападающий красно-синих отличился на 8-й, 35-й и 60-й минутах матча. Последний гол был забит уже в пустые ворота. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Картера Эштона (20-я).

ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейцы с 53 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижане занимают на Западе последнее место, набрав 27 баллов.

Сейчас

23:29

Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

18:35

Пользователи жалуются на сбои приложения Twitter

18:06

Британский парламент нового созыва приступил к работе

17:09

Задержанный во Внукове метадон придется вернуть

16:53

В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

16:37

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

16:10

Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

28 минут назад
Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

Педофилия, набожность, оружие и нелюдимость: тайна коттеджа под Гатчиной

3 часа назад
Битва за землю у стен парламента и в Раде: Украине угрожает новый раскол

Битва за землю у стен парламента и в Раде: Украине угрожает новый раскол

3 часа назад
Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

Петарды, взрывные устройства, заторы: Франция бастует против реформ

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 18 декабря

10:00

Закрытие осенней сессии Госдумы РФ
15:00

Дмитрий Медведев на закрытии осенней сессии Госдумы РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Все трансляции
"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

2 часа назад
От подиума до кредитной ямы: модельное агентство превратило клиентов в должников

От подиума до кредитной ямы: модельное агентство превратило клиентов в должников

2 часа назад
Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

5 часов назад
"Севастополь" уйдет с молотка: в Золотой Рог он вернется только гостем

"Севастополь" уйдет с молотка: в Золотой Рог он вернется только гостем

3 часа назад
В уральском музее сам собой поднялся купол, скрывающий Челябинский метеорит

В уральском музее сам собой поднялся купол, скрывающий Челябинский метеорит

7 часов назад
Кремль: два дня Путин будет готовиться к Большой пресс-конференции

Кремль: два дня Путин будет готовиться к Большой пресс-конференции

9 часов назад
Китайский флот получил первый отечественный авианосец

Китайский флот получил первый отечественный авианосец

6 часов назад
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

6 часов назад
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

5 часов назад
"Я вчера чуть не разбилась": Волочкова могла погибнуть во время выступления

"Я вчера чуть не разбилась": Волочкова могла погибнуть во время выступления

7 часов назад
Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

Лучшая премьера 14 февраля: создатели фильма "Лёд 2" представили новый трейлер и постер

4 часа назад
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

11 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

1 час назад
Новые подробности сенсационного расследования Джулиани

Новые подробности сенсационного расследования Джулиани

2 часа назад
Это подарок: Дептранс не стал аннулировать случайно начисленные на "Тройку" 20 тысяч

Это подарок: Дептранс не стал аннулировать случайно начисленные на "Тройку" 20 тысяч

2 часа назад
Хоккеисты "Металлурга" по буллитам взяли верх над "Нефтехимиком"

Хоккеисты "Металлурга" по буллитам взяли верх над "Нефтехимиком"

3 часа назад
Microsoft автоматически заменит браузер пользователям Windows 10

Microsoft автоматически заменит браузер пользователям Windows 10

3 часа назад
Актрису Валентину Савельеву мошенники обманули на 2 миллиона

Актрису Валентину Савельеву мошенники обманули на 2 миллиона

4 часа назад
Симбиоз женственности и времен года. Российские хоккеистки обнажились для календаря

Симбиоз женственности и времен года. Российские хоккеистки обнажились для календаря

5 часов назад
Мать приревновала дочь к возлюбленному и зарубила ее топором

Мать приревновала дочь к возлюбленному и зарубила ее топором

5 часов назад
"Рога пробивались сквозь шлем": экс-жену хоккеиста Зайцева обвинили в изменах

"Рога пробивались сквозь шлем": экс-жену хоккеиста Зайцева обвинили в изменах

5 часов назад
Динозавров убила вулканическая ртуть?

Динозавров убила вулканическая ртуть?

6 часов назад
Эксперт рассказал, чем опасен короткий световой день

Эксперт рассказал, чем опасен короткий световой день

6 часов назад
Сотовые операторы начали предновогоднее повышение тарифов

Сотовые операторы начали предновогоднее повышение тарифов

6 часов назад
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

6 часов назад
Все такие бодрые: Шнур поменял мнение о сварщиках

Все такие бодрые: Шнур поменял мнение о сварщиках

6 часов назад
Некоторые документы теперь можно заверить без посещения нотариуса

Некоторые документы теперь можно заверить без посещения нотариуса

6 часов назад
Пользователи WhatsApp рискуют потерять все групповые чаты

Пользователи WhatsApp рискуют потерять все групповые чаты

6 часов назад
Два яблока в день уберегут от проблем с сердцем

Два яблока в день уберегут от проблем с сердцем

7 часов назад
Испанский политик Иглесиас осудил украинского футболиста Зозулю

Испанский политик Иглесиас осудил украинского футболиста Зозулю

7 часов назад
Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат

7 часов назад
10 лет назад по России поехал первый "Сапсан"

10 лет назад по России поехал первый "Сапсан"

8 часов назад
Виновен в измене: экс-президент Пакистана заочно приговорен к смерти

Виновен в измене: экс-президент Пакистана заочно приговорен к смерти

8 часов назад
Рядовой Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими

Рядовой Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими

8 часов назад
Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

9 часов назад
В ответ на намеки дочери о возврате "к старому" Дана Борисова готова сдать анализы

В ответ на намеки дочери о возврате "к старому" Дана Борисова готова сдать анализы

10 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Потрошители банковских карт". Смотрите в эти выходные

11 часов назад
Топ-10 самых громких скандалов и крупных неудач Facebook

Топ-10 самых громких скандалов и крупных неудач Facebook

11 часов назад
Объяснено назначение статуй моаи с острова Пасхи

Объяснено назначение статуй моаи с острова Пасхи

11 часов назад
Топ-10 самых дорогих колье в мире

Топ-10 самых дорогих колье в мире

12 часов назад
Волк из "Ну, погоди!" бросит курить

Волк из "Ну, погоди!" бросит курить

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку