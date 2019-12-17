ЦСКА победил рижское "Динамо" благодаря хет-трику Мамина

Матчем в Риге между местным "Динамо" и московским ЦСКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные армейцы взяли верх над латвийской командой со счетом 4:1. Три шайбы в составе победителей забросил Максим Мамин.

Нападающий красно-синих отличился на 8-й, 35-й и 60-й минутах матча. Последний гол был забит уже в пустые ворота. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Картера Эштона (20-я).

ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейцы с 53 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Рижане занимают на Западе последнее место, набрав 27 баллов.