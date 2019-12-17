Сирийская армия отбила атаку террористов под Идлибом

Трое сирийских солдат погибли, 25 ранены при отражении атаки террористов в Идлибе. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. По этой информации, боевики использовали танки и боевые машины пехоты. Генерал-майор Юрий Боренков заявил, что сирийские правительственные войска отбили все атаки, сообщает телеканал "Россия 24".