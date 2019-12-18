Журналисты со всей страны готовятся к большой пресс-конференции с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рабочий график Владимира Путина, сообщил, что сейчас глава государства в основном сконцентрирован на подготовке к большой пресс-конференции. Она состоится в этот четверг. Аккредитованы почти две тысячи журналистов. Представители региональных СМИ, как говорят они сами, постараются рассказать президенту о том, что особенно волнует жителей их краёв и областей.

Журналистка Мария Воробьева родом из Архангельска. На телевидении в Поморье она ведет программу "Православный север". Редкие святыни, религиозные традиции и уникальные мастера – об этом ведущая говорит с гостями своей передачи. Президента же Мария хочет спросить о сохранении памятников архитектурного наследия.

На большую пресс-конференцию с президентом каждый аккредитовавшийся журналист хочет привести самый важный для региона вопрос. Чтобы выбрать именно такой, корреспонденты из Улан-Удэ даже решили привлечь местных жителей.

А еще из волнующих республику тем – бюджетные места в университетах и пенсии. Ответы записали и обсудили в редакции. Но окончательный выбор еще не сделали.

По-прежнему думают над вопросом и журналисты из Калининграда. С темой они определились сразу – острее всего в регионе стоит вопрос здравоохранения.

Время на пресс-конференции ограничено. Поэтому привлечь внимание президента и пресс-секретаря журналисты пытаются всеми возможными способами.

Но журналистка из Красноярска стремление выделиться не поддерживает. Считает: пресс-конференция мероприятие серьезное, а костюмы и плакаты больше привлекают внимание коллег. Президенту же достаточно увидеть табличку, которая обозначает, откуда вопрос. Именно такую, с надписью "Енисей", уже подготовили в редакции.

Что же касается вопроса, то он будет связан со спортивной тематикой. А вот удастся ли получить ответа Владимира Путина — станет известно уже в четверг.