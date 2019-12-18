Володин и Матвиенко встретились с главой ПАСЕ

В Госдуме во вторник встречали главу Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье. Спикер нижней платы Вячеслав Володин поблагодарил гостью за конструктивную позицию и поддержку российской делегации при возвращении в ПАСЕ. А также предложил обсудить вопрос защиты исторической памяти советских солдат, погибших в странах Европы в годы Второй мировой войны.

С Лилиан Мори Паскье встретилась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они также обсудили отношения Москвы и ПАСЕ. Обе отметили, что кризисный этап пройден. И Россия теперь снова играет полноценную роль в Ассамблее. А её возвращение состоялось благодаря сотрудничеству и диалогу, отмечает телеканал "Россия 24".