Попал под санкции: "Севастополь" задержится в Сингапуре надолго

Сингапурский суд постановил конфисковать судно "Севастополь", которое попало под американские санкции. Задолженность у судовладельца возникла из-за простоя в порту страны. Дело в том, что у "Севастополя" не работают вспомогательные двигатели, но местные компании их отказываются чинить. При этом российских механиков на борт не пускают.

Миллион долларов за простой, компенсации по зарплате экипажу и это еще не полный список последствий американских санкций для российской компании "Гудзон". Уже известно, что судно "Севастополь" сингапурский суд постановил забрать за долги перед сингапурским же агентом.

"Суд закончился в пользу сингапурской компании, и судно собираются выставлять на аукцион в Сингапуре. Моряки находятся на судне. Сход на берег запрещен, судно стоит на рейде Сингапура. На судне спутник отключили, телефон, питание вода, все имеется", — сообщил Геннадий Кононенко, генеральный директор судоходной компании "Гудзон".

Это, пожалуй, единственное положительное изменение за последнее время. Когда эта история только началась, морякам не разрешали даже завозить еду и воду. Сейчас же они не только получают все необходимое, но и имеют возможность менять экипажи. Те, кто на борту в данный момент провели там уже 3 месяца и все это время не сходили на землю, ведь их судно под санкциями. В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Северной Корее. В них попали и шесть судов компании "Гудзон": "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и тот самый "Севастополь". По мнению американцев, они доставляли нефть судам Северной Кореи. Интересно, что только одно судно из списка является танкером и может перевозить нефть, остальные – вообще сухогрузы. Однако санкции до сих пор не сняли, хотя в мартовском докладе эксперты ООН уже официально подтвердили непричастность "Гудзона" к делам Северной Кореи.

Говоря проще, США опять не предоставили доказательств, но вот у российской судоходной компании все равно начались проблемы. Один из заказчиков, чей груз был в море на момент публикации расширенного списка санкций, отказался от груза и решил его вернуть грузоотправителю. Тот, в свою очередь, потребовал, чтоб "Севастополь" зашел в ближайший на то время порт в Сингапуре. Отправитель должен был решить, куда судно пойдет дальше.

"В этот раз грузоотправитель долго не давал нам распоряжений. Судно стояло в этом сингапурском порту, где агент вместе с порто насчитали нам такую сумму своих услуг. Не снимают нас из этого листа. Мы терпим колоссальные убытки. У нас проблемы с заходами в порты и мы испытываем проблемы в снабжении", — рассказала Елена Притеева, заместитель генерального директора компании "Гудзон".

В снабжении, в том числе различными деталями для ремонта. На арестованный "Севастополь", например, не пускают российских ремонтников, Сингапурские же коллеги либо отказываются чинить вышедшие из строя агрегаты, либо заламывают цены. Все это – новые расходы для компании.