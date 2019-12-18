В Германии водителя автобуса уволили за самовольный плакат

Как пишет немецкая пресса, в Дрездене бдительный пассажир пожаловался на надпись "этим автобусом управляет водитель-немец". Он разместил фото в интернете, в дело вмешались транспортные власти. Они назвали поведение сотрудника неприемлемым и сообщили, что он больше не работает.

Телеканал "Россия 24" отмечает, что дрезденский транспорт вечно испытывает дефицит водителей и нанимает их из-за границы и помогает с оформлением. Пользователи соцсетей советуют "водителю-немцу" подтянуть знание языка: объявление написано с грамматическими ошибками.