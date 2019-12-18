Бывший президент Боливии Моралес хочет вернуться на родину

Эво Моралес просит временное правительство Боливии позволить ему вернуться в страну. Об этом он заявил на пресс-конференции в Аргентине. Бывший президент призвал прекратить политическое преследование. Ранее стало известно, что в Боливии против него выдвинуты обвинения в терроризме. Исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес заявила, что готовится ордер на арест экс-президента.

"Не знаю, как долго я останусь здесь. Я прошу предоставить гарантии моей безопасности в случае въезда в Боливию. Пока же я встречаюсь с боливийцами в Аргентине – сюда многие приезжают, приветствуют меня. Мое главное желание – вносить свой вклад в процесс изменений", — заявил Эво Моралес, экс-президент Боливии.