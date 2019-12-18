В Севастополе состоялся "Бал патриотов"

На торжественной церемонии в Доме офицеров флота наградили лучшие учреждения дополнительного образования. Среди победителей оказались — Центр военно-патриотического воспитания молодёжи и Российское движение школьников. Грамоты и медали также получили юнармейцы и юные инспекторы дорожного движения, сообщает телеканал "Россия 24".