Валерий Герасимов: Россия выступает против новой гонки вооружений

Начальник Генштаба Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе, в ходе которого он, в частности, рассказал о перевооружении российской армии. По словам военачальника, в три ракетных полка стратегического назначения поступили современные ракетные комплексы "Ярс", декабре текущего года на боевое дежурство заступило лазерное оружие "Пересвет", завершено создание гиперзвукового комплекса "Авангард", завершаются государственные испытания подводной лодки "Князь Владимир", строятся еще четыре аналогичных субмарины.

Также Валерий Герасимов заявил, что Россия готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Он подчеркнул, что, несмотря на выход США из ДРСМД, Россия выступает против новой гонки вооружений, подтверждением чему является предложение президента Российской Федерации о неразмещении в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, передает "Интерфакс". Начальник Генерального штаба напомнил, что в течение нескольких лет Министерство обороны РФ предпринимало усилия по сохранению Договора: проводились консультации с американскими партнерами, были даны пояснения относительно характеристик крылатых ракет наземного базирования, продемонстрирована ракета 9М729, вызывавшая беспокойство западных коллег, однако эти инициативы были проигнорированы американской стороной.

Кроме того, в ходе брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ подчеркнул, что России и НАТО необходимо возобновить взаимодействие для решения накопившихся проблем. По его словам, снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой