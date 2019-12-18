Опухоль вместо вируса: олимпийская медалистка сражается с болезнью

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Майя Шибутани сообщила о перенесенной 17 декабря операции по удалению опухоли. Ранее врачи предположили, что у 25-летней американской фигуристки, выступающей в танцах на льду, обычный желудочный вирус.

На своей странице в Instagram спортсменка рассказала, как еще осенью почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Сначала она не волновалась, поскольку в ее организме был обнаружен обычный вирус. Однако затем она провела дополнительное обследование, которое выявило серьезную проблему со здоровьем.

"После МРТ я узнала, что у меня на одной из почек обнаружена опухоль. Я была очень напугана… Вчера мне сделали операцию. Мне сумели сохранить часть почки. Скоро мы узнаем, была ли опухоль злокачественной или доброкачественной (вероятность 60/40)", – написала фигуристка.

Напомним, что Майя Шибутани в паре со своим братом Алексом завоевала бронзовые медали в личных и командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 в Пхенчахне. Также она является неоднократным призером чемпионатов мира.