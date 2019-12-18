Головин не спас "Монако" от вылета из Кубка лиги

Футболисты "Монако" не смогли преодолеть барьер 1/8 финала Кубка французской лиги, уступив на домашнем стадионе "Лиллю" со счетом 0:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле все 90 минут.

В составе победителей дубль оформил Лоик Реми (45-я и 86-я минуты). Еще один мяч оказался на счету Виктора Осимена (19-я).

Жеребьевка четвертьфинала Кубка лиги состоится 18 декабря.