Палата представителей Конгресса США проголосует по импичменту Дональда Трампа

В среду, 18 декабря, в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Палате представителей американского Конгресса состоится голосования по двум статьям обвинения главы государства.

Ранее Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения в отношении Дональда Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Как сообщалось, 24 сентября текущего года Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента президента США, напоминает ТАСС. Поводом для начала расследования послужили предположения об оказании Дональдом Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться в 2020 году на второй срок.

В случае, если подготовленное по итогам расследования обвинительное заключение будет утверждено Палатой представителей, оно будет передано в Сенат Конгресса США, где процедура превратится в судебный процесс, руководить которым будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов, не менее 67. При текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю, так как с начала текущего года представители Республиканской партии занимают в верхней палате американского Конгресса 53 места из 100.