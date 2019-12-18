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18 декабря 201904:05

Беспорядки в панамской тюрьме: 11 погибших

В столице Панамы в результате вспыхнувших в одной из тюрем беспорядков погибли 11 человек, еще 11 пострадали.

По информации дирекции исправительных учреждений страны, столкновения между заключенными произошли в тюрьме Хойита, к настоящему времени ситуация находится под контролем, передает ТАСС. Жертв среди сотрудников пенитенциарного заведения и полицейских нет. Ведется расследование причин произошедшего.

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