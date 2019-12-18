Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил

На Дальнем Востоке российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. После задержания суда были препровождены на один из Курильских островов.

Одновременно источник в правительстве Хоккайдо, откуда прибыли суда, сообщил, что рыбаки занимались ловом осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией, передает РИА Новости. Предположительно, причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между фактическим объемом улова и тем, который был указан в бортовых журналах.