Борис Джонсон запретил своему кабинету ехать в Давос

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум, который пройдет в 2020 году с 21 по 24 января в швейцарском городе Давос, ввиду желания укрепить позиции партии среди избирателей. Об этом во вторник сообщила газета "Гардиан" со ссылкой на свои источники в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Сам Джонсон также отказался от присутствия на экономическом форуме в Давосе, сообщает телеканал "Россия 24". По словам источников издания, премьер Великобритании выразил желание "сосредоточиться на приоритетах британского народа".