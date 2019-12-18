Гол Кучерова помог "Тампе" одолеть "Оттаву"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Оттава Сенаторз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров.

Для него она стала уже 11-й в нынешнем сезоне. Также в составе хозяев льда шайбы забросили Седрик Пакетт, Брэйден Поинт и Энтони Чирелли. За гостей отличились Марк Боровицки, Коннор Браун и Энтони Дюклэр.

Didn't miss a step. 👏 pic.twitter.com/FUXLP9Tv0f — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 18, 2019

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. Нападающий "Оттавы" Владислав Наместников отметился голевой передачей.

Результаты других встреч дня: "Нью-Йорк Айлендерс" – "Нэшвилл Предаторз" – 3:8, "Торонто Мэйпл Лифс" – "Баффало Сэйбрз" – 5:3, "Филадельфия Флайерз" – "Анахайм Дакс" – 4:1.