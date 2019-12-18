Гол из-за ворот: Свечников продолжил издеваться над вратарями НХЛ

Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников стал главным героем встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Виннипег Джетс". Россиянин второй раз в нынешнем сезоне забросил шайбу за шиворот вратарю, находясь за воротами.

Этот гол оказался для него 14-м в нынешнем чемпионате и вторым, исполненным в подобном стиле. Ранее от Свечникова уже пострадал вратарь "Калгари Флэймз" Давид Риттих, ставший первым голкипером в НХЛ, пропустившим аналогичным образом.

На этот раз от рук российского нападающего пострадал Коннор Хеллебайк, который был заменен после второго периода. "Каролина" же обыграла "Виннипег" со счетом 6:3.

Напомним, что Свечников является единственным хоккеистом в Национальной хоккейной лиге, кому удалось забить "лакросс-гол" в официальном матче НХЛ. Теперь на счету россиянина уже две такие шайбы.