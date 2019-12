Гол из-за ворот: Свечников продолжил издеваться над вратарями НХЛ

Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников стал главным героем встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Виннипег Джетс". Россиянин второй раз в нынешнем сезоне забросил шайбу за шиворот вратарю, находясь за воротами.

OOPS... ANDREI SVECHNIKOV (@ASvechnikov_37) DID IT AGAIN!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/ziLRCsxKGY