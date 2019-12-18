При пожаре на золотом руднике в Якутии погиб человек

В Олекминском районе Якутии вспыхнул пожар на золотодобывающем руднике "Гросс. В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в минувший вторник, хотя пожар произошел в воскресенье, 15 декабря, передает РИА Новости. Горела плавильная установка. В настоящее время устанавливается причина, виновный и нанесенный ущерб.