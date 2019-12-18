"Питтсбург" обыграл "Калгари", Малкин набрал два очка

Матчем между "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пингвины" на выезде добились победы со счетом 4:1. Российский форвард гостей Евгений Малкин набрал в этой встрече два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.

В активе россиянина стало 29 (9 шайб + 20 передач) баллов в нынешнем сезоне. Помимо него за "Питтсбург" отличились Джон Марино, Брайан Раст и Крис Летанг. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Джона Годро.

В других встречах дня "Лос-Анджелес Кингз" в гостях одолел в овертайме "Бостон Брюинз" – 4:3, а "Детройт Ред Уингз" дома уступил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:5.