Давление в норме: "Северный поток-2" санкций не боится

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2". Документ должен подписать президент США Дональд Трамп до конца этой недели.

"Северный поток-2" вновь в центре внимания. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год. Он включает в себя положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Авторы этого законопроекта под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы" утверждают, что он предполагает "сокрушительные, целенаправленные санкции в отношении тех, кто принимает участие в установке российского "Северного потока-2".

Ограничения могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, а также их топ-менеджеров. Их могут лишить возможности получить американскую визу. Кроме того, возникнут проблемы с транзакциями, связанными с недвижимостью или активами в США. Но и это не все. В закон включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Теперь президент США Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Кстати, он уже заявлял, что собирается это сделать. Но как мы знаем, не все лозунги потом получают практическую реализацию. Отношение Европы к возможным ограничением достаточно негативно. О чем и напоминают эксперты.

"Отношение к американским санкциям достаточно негативное. Во многом это связано с тем, что санкции против Ирана США ввели односторонние – вышли из ядерной сделки. И фактически, сейчас, когда Европа воспринимает "Северный поток-2", как проект, который практически закончен и вписался в энергобаланс Европы, действия США представляются не дружественными, не очень комфортными для Европы", — сказал директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Как пишут СМИ, министерство энергетики ФРГ не исключает, что санкции Вашингтона против "Северного потока-2" могут помешать работам по прокладке труб в датских водах. Причем, Берлин считает, что ограничения могут ввести уже на этой неделе. Но при этом Германия готова ответить конкретными мерами. Какими — пока не уточняется.

"Северный поток-2" чрезвычайно важен для европейского рынка. Мы ожидаем рост спроса на импортный газ, на дополнительные объемы, так как внутренняя добыча в Европе сокращается значительно быстрее, чем предполагалось. Поэтому, считаю, необходимо инвестировать именно в дополнительную инфраструктуру для импорта газа в Европу", — заявил председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Напомню, проект уже с самого начала получил одобрение на прокладку в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. И лишь согласование заявки Данией — оставалось последним серьезным препятствием для окончания строительства проекта нового газопровода. В октябре было разрешение и от Копенгагена.

Компания Nord Stream 2 заявила, что собирается достроить газопровод за несколько месяцев, но не будет спекулировать о сроках окончания работ. По данным таблоида Bild, в Берлине рассчитывают, что "Северный поток-2" могут завершить в течение 30 дней. И тогда есть шанс избежать санкции США. Эксперты дают свои оценки.

"Для того чтобы его достроить необходимо не более месяца. Даже если погода будет не самая благоприятная – максимум полтора, но это край. Именно с точки зрения прокладки газопровода по дну Балтийского моря", — сказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Между тем, сообщает Bloomberg, американские власти также признают, что помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2" невозможно. Как отметили источники агентства в администрации США, у Вашингтона практически нет рычагов давления на Россию и Германию в том, что касается этого проекта. И введение санкций, предусмотренных военным бюджетом, мало что меняет.

США хотят ввести санкции в отношении "Северного потока-2" неспроста. Вашингтон активно продвигает в Европу свой СПГ. И поэтому называют газопровод проектом политическим. Кроме того, строительство не по душе Украине, Польше и странам Прибалтики.

Как отметил один из собеседников, США намерены создавать препятствия для реализации и других российских проектов в энергетической сфере.